Tolminski godci Boštjan Podgornik, Friderik Testen, Sandi Manfreda in Danijel Zalašček so si nadeli na videz zapleteno ime, Rezjanab sasiedi, kar prevedeno iz tolminščine pomeni Rezijanovi sosedi. Po domačih rovtah in prireditvah godejo že šest let, v samozaložbi pa so letos izdali prvenec N papudan gar za Oučje meje. Na njem se je znašlo petnajst ljudskih glasbenih zgodb, ki so del glasbene dediščine zahodnega roba Slovenije, po kakšno vižo pa so segli tudi na Gorenjsko, Koroško, Štajersko in v Istro. Dva člana sta bila namreč nekoč člana folklorne skupine.

Vse življenje v glasbi »Čeprav smo ljubiteljski glasbeniki, se vsak od nas z glasbo praktično ukvarja že vse življenje; in ko smo se pred leti začeli družiti v bendu, smo takoj vedeli, kaj hočemo početi: igrati,« je dejal vodja zasedbe Boštjan Podgornik, ki sicer poprime za diatonično harmoniko ali es-klarinet. »Godci igramo inštrumentalne viže, ljudske pesmi zapojemo, in oboje je zdaj na naši plošči.« Do gradiva so prišli v arhivu Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, gre pa za viže iz začetka 20. stoletja, za tiste izpred prve svetovne vojne. Material zbirajo tudi drugače, pri drugih izvajalcih, na terenu. »Srečali smo kar nekaj danes že pokojnih godcev in jih posneli med igranjem, v glavnem na harmoniko; zraven smo slišali tudi zgodbe o nastanku viž, mnoge so bile še iz časa Avstro-Ogrske.« Podgornik je še povedal, da so se glede strukture, ki je znana v ljudskem izročilu, posvetovali tudi s strokovnjaki, recimo o tem, koliko je bila harmonika dejansko prisotna v godčevskih zasedbah. »Gre za precej nov inštrument, v Sloveniji je prisoten od leta 1880 in že takrat se je začel pojavljati tudi v godčevskih zasedbah. Včasih so godci poprijeli za kontrabas, violino, klarinet, oprekelj pa še kak inštrument, pozneje pa so ugotovili, da lahko nekdo s harmoniko pokrije prav vse te inštrumente.«