Ne zgodi se pogosto, da bi v slovenskih časopisih videli osmrtnico grofice. Pretekli teden pa smo lahko videli tudi to, naznanilo smrti Livie Marije Gertrude Barbo von Waxenstein Reden, grofice Barbo von und zu Waxenstein, baronice na Gotniku, Pazu in Čušperku, gospe na Rakovniku, Watzenbergu, Kieselsteinu, Dragomlju, na Turnu ob Ljubljanici, rojene leta 1927 na gradu Turn pri Ljubljani, umrle 12. aprila 2018 na Dunaju. V kolikor bi to imenovanje videli preteklo leto, ne bi vedeli, kdo je grofica Livia. Toda letos vemo: bila je vnukinja Antona Codellija in je skupaj s svojo hč