V skladu z novimi pravili lahko dijaki v torbi svoje potrebščine prinesejo v šolo in jih odnesejo domov, niso pa dovoljene med samim poukom. Dijakom svetujejo, naj knjige nosijo v rokah, in sicer za največ dva predmeta na enkrat. Kot razloga so navedli skrb za zdravje in varnost.

17-letni odličnjak Jacob Ford je nasprotovanje ukrepu izrazil tako, da je zvezke med učilnicami prenašal kar v mikrovalovni pečici. Napisal je tudi 3000 besed dolg esej, v katerem je predstavil svoje stališče. Oddal ga je ravnatelju in drugim zaposlenim.

Zaradi svojega ravnanja, ki ni padlo na plodna tla, je bil za dva dneva celo izključen iz šole. Podprla pa ga je njegova mati. »Konec koncev verjamem v svobodo govora in sem zelo ponosna nanj, da se je postavil za nekaj, v kar verjame. Z ali brez mikrovalovne pečice,« je povedala.

Ena od dijakinj je medtem sprožila spletno peticijo proti prepovedi. V nekaj dneh je zbrala 463 podpisov, nakar je bila peticija umaknjena, na spletu navaja britanski časnik Daily Mail.