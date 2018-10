#video V Franciji dijak učiteljici grozil z lažno pištolo

Francija je ogorčena zaradi incidenta v srednji šoli v pariškem predmestju Creteil, kjer je najstnik učiteljici grozil z lažno pištolo. Dogodek so posneli in na spletnih omrežjih objavili sošolci 15-letnika, proti kateremu so zaradi hujšega nasilnega dejanja v nedeljo uvedli preiskavo. Mladeniča so nato izpustili na prostost.