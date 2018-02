Medtem ko se moštva v evroligi borijo za uvrstitev v četrtfinale, se v zakulisju bije zanimiv boj med lastnikom Panathinaikosa Dimitriosom Giannakopulosom in vodstvom evrolige. Ker je grški poslovnež na spletnem družbenem omrežju instagram grozil navijačem Fenerbahčeja, je najelitnejše evropsko košarkarsko tekmovanje proti njemu sprožilo disciplinski postopek in mu sedaj za leto dni prepovedalo vstop na katero koli košarkarsko tekmo evrolige ali evropskega pokala. Giannakopulos se je na odločitev odzval čustveno, v skrajnem primeru pa celo napovedal, da Panathinaikos ne bo več nastopal v najmočnejšem evropskem tekmovanju.

V 18. krogu evrolige je Panathinaikos 17. januarja gostoval pri Fenerbahčeju in po nekaj zares spornih odločitvah sodniške trojice klonil z 62:67. Dimitrios Giannakopulos, ki je na obračunu sedel kar na koncu klopi za rezervne igralce svojega moštva, je na instagramu po koncu opozoril na nekatere sodniške napake, nato pa objavil še sliko trenerja Fenerbahčeja Željka Obradovića, kjer ima namesto glave na ramenih jajčevec. S tem je seveda bril norca iz najboljšega evropskega trenerja, ki se mu obraz v trenutkih, ko se jezi na svoje igralce ali sodnike, zares obarva vijolično.

A to seveda ni bil edini namen njegove objave. Dimitrios Giannakopulos je namreč klub prevzel leta 2012 od očeta Pavlosa in strica Thanasisa, z Obradovićem pa nikoli ni vzpostavil dobrega odnosa. Ta se je po odhodu srbskega strokovnjaka še dodatno skrhal, Dimitrios pa vse od tedaj Obradovića pogosto kritizira v javnosti. Po objavi omenjene slike z jajčevcem so se pod njo usuli žaljivi komentarji navijačev Fenerbahčeja, na katere pa je Giannakopulos odreagiral z zapisom, v katerem je pojasnil, da je bila vse skupaj le šala, nato pa močno prestopil mejo dobrega okusa in zapisal, da bo vsakega naslednjega, ki bo žalil njegovo družino, našel in ubil pred očmi sorodnikov.

Evroliga je na vse skupaj odreagirala hitro in Dimitriosu Giannakopulosu izrekla enoletno prepoved vstopa na tekme pod njenim okriljem. Grk se je na odločitev že pritožil, v primeru, da pri tem ne bo uspešen, pa napovedal organizirane volitve navijačev o tem, ali naj klub še naprej igra v evroligi. Če bodo rezultati temu naklonjeni, dodaja, da bo zapustil klub.

