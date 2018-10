V 18 letih, od prvega srečanja 11. septembra 2001 na Otočcu, se je v okviru projekta Gazela zvrstilo 125 dogodkov. In če je bil izbor Gazela sprva razumljen kot tekmovanje, je v očeh podjetnikov že v prvih letih postajal gibanje in podjetniški motivator. Gazela ni tekmovanje, je navdihovanje, je njeno vlogo ubesedila voditeljica dogodkov Bernarda Žarn.

Preobrazba dogodkov ob polnoletnosti Z letošnjimi dogodki Gazele napolnjujejo 18 let in vstopajo v polnoletnost. Ta prinaša novo odgovornost in pričakovanja okolja. Če je projekt Gazela v prvih letih naslavljal izziv podjetništva in v središče postavil vrednote rasti, uspeha in širine, sodobno okolje zahteva razumevanje novih dejavnikov uspeha. Med njimi so talenti in sposobnost sodelovanja. Slovenci se po človeškem kapitalu umeščamo v svetovni vrh – po indeksu človeškega kapitala smo na 9. mestu med 130 državami na svetu. Na drugi strani smo po sposobnosti sodelovanja, izmerjeni v globalnem indeksu konkurenčnosti za talente, med desetimi najnižje uvrščenimi državami na svetu.

Sodelovanje v središču Prav zato so letošnji dogodki projekta Gazela izpostavili sodelovanje. Nominirancem so se na odru pridružili finalisti leta 2017: Alenka Mozetič (Don Don), Marta Kelvišar (Adria Dom), Anton Kisovar (Tehnos), Bogomir Strašek (KLS), Sabina Sobočan (Varis), Andraž Logar (3fs) in Rudi Tomšič (Sitor). Pogled na vodenje so prispevali predstavniki menedžmenta: Aleksander Zalaznik (Danfoss Trata), Saša Mrak (Združenje Manager), Marko Gorjup (TPV), Peter Polanič (Panvita), Andrej Božič (BB Consulting) in dr. Jožica Rejec. V vsaki od šestih regij smo poiskali, kdo so spreminjevalci sveta, kdo nas je navdušil s sodelovanjem. Tako smo spoznavali Zavod 404 ter Mini Maker Faire Ljubljana, FabLab in Razvojni center Novo mesto, Katapult v Trbovljah, Expano Pomurje, dijaško podjetje Tegl'c na Gorenjskem ter inovacijo Glukogen, ki se je rodila v okolju Šolskega centra Postojna.