V zadnjem tednu pred daljšim tekaškim nastopom intenzivnejši trening ni priporočljiv. Zadnji dnevi pred dnevom D so namenjeni zgolj dobri pripravi na nastop. »V tem smislu je treba poskrbeti za učinkovito regeneracijo organizma, ki vključuje počitek ter kakovostno hranjenje in spanje. Zadnji težji trening naj si tekači omislijo danes ali jutri, potem si mora telo odpočiti. Zelo priporočam aktivacijske vaje za najbolj obremenjene mišične skupine, s katerimi učinkovito pripravimo živčni sistem na tek oziroma maraton,« svetuje profesionalni osebni trener Gašper Predanič. Kot razloži, z aktivacijskimi vajami tekači poskrbijo, da se na start ne podajo zaspani ali z netoniziranimi mišicami, ampak je njihovo telo ravno prav pripravljeno na napor in ni utrujeno.

»Tekači naj dovolj pozornosti posvetijo predvsem stopalnim mišicam in mišicam zadnje lože, zadnjičnim mišicam in mišicam trupa. To so glavne mišične skupine, ki so zelo pomembne pri teku. Osnovni vaji za trup sta na primer izvajanje običajnega in stranskega plenka. Za zadnjične mišične skupine so priporočljivi dvigi bokov (z eno nogo ali z obema nogama) ter izpadni koraki,« pove sogovornik. Pomembno je, pravi, da ne pretiravamo ne z intenzivnostjo ne s količino ponovitev. Naredimo od 10 do 12 ponovitev, pri čemer naj bo vsaka ponovitev izvedena nekoliko hitreje, da aktiviramo mišice.