»Redna vadba spodbuja sproščanje nevrotransmiterjev in hormonov, zato smo bolj pozitivno in storilnostno naravnani ter z večjo motivacijo stremimo k zdravim življenjskim navadam, kar se kaže tudi v tem, da bolj skrbimo za zdravo in uravnoteženo prehranjevanje,« pojasni profesionalna osebna trenerka Jasna Zagrajšek.

Poudarja, da je prehrana športnika najpomembnejši del njegove regeneracije. Ustrezno časovno in hranilno odmerjanje optimalnih obrokov, tako pred vadbo in po njej, telesu omogoča ugodno počutje med vadbo, regeneracijo, zdravje in možnost napredka (pričakovane rezultate).

»Hrana, ki jo telo potrebuje pred vadbo, mednjo in po njej, močno vpliva na raven energije ves dan ter ima izjemen učinek na nivo treniranosti. Prehrana športnika ne sme preiti v nobeno skrajnost. Niti v pomanjkanje katerega od mikro- in makrohranil niti v prenizek kalorični vnos. Treba je jesti prav vsa živila v normalnih mejah oziroma vse po malem ter poslušati telo, kaj dejansko potrebuje za to, da se dobro počutimo, imamo odlično presnovo in preprečimo stradanje,« poudarja sogovornica.

Športnikom in rekreativcem svetuje, da sami občutijo, katera hrana jim najbolj ustreza, in da ne zaidejo v pasti komercialnega vpliva. Če se odločijo spremeniti svoj prehranjevalni režim, mora biti ta prehod postopen in zmeren, saj damo s tem organizmu dovolj časa, da se prilagodi novi vrsti hrane.