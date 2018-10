Enaindvajsetletni Makedonec je danes ob šestih zjutraj zapeljal z vipavske hitre ceste, nesreča pa se je tragično končala za njegovega 24-letnega rojaka. Druščina štirih Makedoncev se je peljala iz Vipave proti Ajdovščini, ko je voznik med vožnjo naenkrat zapeljal desno in zletel s ceste. Avtomobil se je ob tem prevrnil, vsa četverica pa se je v nesreči poškodovala.

Huje so se poškodovali trije, za 24-letnika pa so bile poškodbe celo usodne. »Kasneje je na kraju eden od udeležencev prometne nesreče, 24-letni sopotnik, ki je sedel zadaj levo in je bil huje telesno poškodovan, podlegel telesnim poškodbam,« je sporočil Dean Božnik z novogoriške policijske uprave. Z lažjimi poškodbami jo je odnesel le voznik avtomobila, čigar odgovornost za nesrečo preiskujejo policisti.

Do zdaj so ugotovili, da je tik pred nesrečo vozil po prehitevalnem pasu, zaradi neprilagojene hitrosti pa ga je zaneslo na travnato brežino odtočnega jarka na desni strani ceste. Po trčenju v brežino je avtomobil večkrat prevrnilo čez varnostno ograjo, pri čemer sta iz avtomobila padla sopotnika, ki sta nepripeta sedela na zadnjih sedežih. Policisti so po nesreči preverili psihofizično stanje 21-letnega voznika in izkazalo se je, da je vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 0,35 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, 21-letnik pa je moral še na strokovni zdravniški pregled, na podlagi katerega bodo sodni izvedenci lahko natančno določili stopnjo njegove opitosti. Policisti so danes že napovedali, da 21-letnika čaka kazenska ovadba.