Otroci ne spadajo na moped

V Izoli je mestni redar ustavil komaj 13-letnega otroka, ki je brez vozniškega dovoljenja vozil moped. V akcijo so morali stopiti še policisti, ki so o početju njihovega nadobudneža obvestili starše. Ti so si zdaj nakopali še obisk na centru za socialno delo, mama pa je od uniformirancev prejela še prijazno pismo s položnico, ki jo bo treba plačati. Naj bo primorska zgodbica v poduk vsem, kakšne težave vam lahko nakoplje vaš najljubši sinek, ki bi se samo malo popeljal k prijateljem z očijevim skuterjem. Mimogrede, v Luciji je istega dne nekdo ukradel sicer parkiran in zaklenjen moped piaggio mat črne barve, vreden 150 evrov. Policisti ne poročajo o tem, da bi bila primera lahko povezana…

Uspelo ji je poškodovati sedem avtov

Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum je delalo na parkirišču neke gostilne na Obali. Ženska se je namreč med obračanjem avta zaletela v reci in piši sedem tam parkiranih avtov! In kljub temu ji ni uspelo odpeljati s parkirišča. Da bo roka natančnejša, noga pa mirnejša, se je odpravila kar (nazaj) v gostilno. Lastnikom avtov pingpong z njihovimi jeklenimi konjički očitno ni bil pogodu in so poklicali policiste, ti pa so ženski ponudili alkotest. Seveda vas ne bo začudilo, da je bil rezultat pozitiven. Krepko čez dva promila je pokazal. Zdaj je bolj jasno, zakaj se je zaletavala, kajne.

Trčil v oporni zid in zaspal v vozilu

O podobnem mojstru pa so minuli teden poročali dolenjski policisti. Ob sedmih zjutraj so v okolici Črnomlja naleteli na voznika, ki je z avtom trčil v oporni zid, kar pa ga je tako utrudilo, da je po trčenju sredi ceste zaspal. Policisti so opravili korekten ogled kraja nesreče (ne poročajo, ali so ga medtem pustili spati v avtu) in pojasnili: 35-letni voznik je zaradi vožnje preblizu levemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v oporni zid ob stanovanjski hiši. Zapeljal je vzvratno in trčil še v sosednji objekt, potem pa z vozilom obstal na cesti. Zdaj vas verjetno zanima še končna številka. V miligramih alkohola na liter izdihanega zraka ta znaša 0,98. V promilih je to nekaj več kot 2. Jasno? Jasno!

Lovska

Med rekreacijsko vožnjo se je prejšnjo soboto zvečer tragično končalo življenje 34-letnega Britanca. Z gorskim kolesom se je odpravil v gozd v bližino francoskega kraja Montriond blizu švicarske meje. Umrl je pod streli 22-letnega lovca, ki so ga zaradi hudega šoka odpeljali v bolnišnico. Kako je lovcu uspelo kolesarja zamenjati za srno ali divjega prašiča, preiskovalcem ni jasno. Kolesar je imel na glavi pisano čelado, vozil je kolo v živahnih barvah. Kolesarjenje je torej lahko sila nevarno, lov pa očitno še bolj. Mladeniču grozi kazenski pregon, morda celo zaradi uboja.

Dobrota je sirota, kajne, kenguru

Samo dobro sta želela ubogim kengurujem avstralska zakonca, ki ob sušnih obdobjih že več let tem na videz prijaznim vrečarjem pomagata tako, da jim dajeta hrano in vodo. S čim sta se dobra človeka tako zamerila moškemu predstavniku kengurujske populacije, ni znano. So pa mediji poročali, da je Lindo in Jima napadel ogromen, skoraj dva metra visok kenguru. Najprej se je spravil na možakarja in začel skakati po njem, žena je šla nad kenguruja z metlo, kar je bilo seveda neučinkovito, in žival je napadla še njo. Uspešnejši je bil sin, ki je kenguruja usekal po glavi z lopato, da je ta potem vendarle pobegnil. Linda ima prebodena pljuča, zlomljena rebra in številne odrgnine. Jim ima številne ureznine, sinu ni bilo hujšega. Gospa Linda Smith je za medije izjavila: »Prosim, če tega kenguruja ne lovite in ga ne ubijete. Res imam rada živali.« Temu ni treba dodati nič več.