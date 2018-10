In Your Pocket razglasil najboljše lokale s hrano v Ljubljani

In Your Pocket je pripravil izbor najboljših lokalov z dobro hrano v Ljubljani. Za najboljšega v 12 kategorijah je uredniška skupina mestnih vodnikov In Your Pocket nominirala 120 restavracij, med 25. septembrom in 9. oktobrom pa je zanje prejela 16.923 glasov.