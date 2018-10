Povsem na vrhu po ženskih kvalifikacijah je štiriperesna deteljica najboljših športnih plezalk, ob Garnbretovi so do vrha obeh kvalifikacijskih smeri splezali tudi Pilzeva, Kimova in Japonka Akiyo Noguči. Tik za najboljšimi štirimi sta na petem mestu Tjaša Kalan in Mia Krampl, z istim dosežkom, obe sta osvojili vrh v drugi smeri in višino 34+ v prvi.

V nedeljskem polfinalu bo med ženskami nastopila še Mina Markovič s 14. dosežkom. Uspešen je bil tudi Domen Škofic, ki je po kvalifikacijah pristal v prvi deseterici najboljših.

Garnbretova lahko ob idealnem razpletu že v Wujiangu potrdi tretjo lovoriko skupne zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti, potem ko je osvojila seštevka tudi v sezonah 2016 in 2017.

To bi bil uspešen zaključek že zdaj odlične sezone, v kateri je 19-letna tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku postala svetovna prvakinja v balvanih in olimpijski kombinaciji ter svetovna podprvakinja v težavnosti.

Polfinale in finale v Wujiangu bosta na sporedu v nedeljo.