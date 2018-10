V alpski hokejski ligi se po dobrem mesecu od začetka tekmovanja kažejo prvi resnejši obrisi v razmerju moči med sedemnajstčlansko konkurenco. Slovenska predstavnika sta po pričakovanjih zasidrana v zgornji polovici lestvice. Do sedaj so se najbolj izkazali hokejisti Brunica, ki sploh še niso oddali točke. Veliko razočaranje sezone je zadnji podprvak Ritten, saj je v družbi najslabših moštev tekmovanja.

Hokejisti Olimpije so v naletu šestih zmag zapored. Ljubljančani so z okrepljenim igralskim kadrom premočni za nasprotnike iz spodnje polovice lestvice, zato jih premagujejo z visoko razliko. Slovenski pokalni prvaki so v primerjavi z minulo zimo v boljši fizični kondiciji, ki jo bodo morali ohraniti do vrhunca sezone. Šele v izločilnih bojih alpske lige se bo pokazalo, kakšen značaj ima moštvo. Olimpijo po sredini zanesljivi zmagi pri nekonkurenčnem podružničnem kolektivu iz Celovca danes čaka zahtevnejši izziv, saj bodo na tivolskem ledu ob 17.30 gostovali prvaki alpske lige iz Asiaga. To bo tudi zadnji test za ljubljanske hokejiste pred prvim derbijem nove sezone proti Jesenicam v alpski ligi, ki bo prihodnjo soboto v Podmežakli. Železarji se bodo poskušali oddolžiti zmajem za boleč poraz v finalu slovenskega pokala.

Jeseničani ta konec tedna ne bodo nastopali v alpski ligi, so pa na Južnem Tirolskem odprli drugi krog celinskega pokala. Na sinočnji premieri proti domačinu iz Rittna so doživeli visok poraz. Italijani so zmagali kar s 6:1 (3:0, 3:1, 0:0), edini zadetek za goste je prispeval Kalan. Železarje danes čaka popoldanski obračun z madžarskim predstavnikom MAC iz Budimpešte, ob jutrišnjem zaključku turnirja pa še tekma z beograjsko Crveno zvezdo. V tretji krog bo napredoval zmagovalec skupine in se preizkusil na novembrskem turnirju v Belfastu, kamor so že uvrščeni Katowice, Medveščak in Belfast. Prvo- in drugouvrščeno moštvo si bo zagotovilo vstopnico za zaključni turnir celinskega pokala, ki bo januarja prihodnje leto.