Po reprezentančnem premoru se na nogometna igrišča vračajo prvoligaši v slovenskem prvenstvu. Vodilni dvojec bo opravil generalko pred večnim derbijem, ki bo prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu. Maribor bo danes gostoval v Novi Gorici, Olimpija pa bo jutri v Stožicah igrala s Triglavom. Ljubljančani bodo čakali na spodrsljaj Maribora, da bi bila točkovna razlika manjša od sedanjih petih točk. V odprtem pismu za javnost je predsednik Olimpije Milan Mandarić znova namignil, da se bo po letošnji sezoni nemara poslovil iz Stožic. »Moja želja je, da večino ciljev dosežemo do konca tega prvenstva. S tem bi bilo moje poslanstvo v klubu izpolnjeno,« pravi Milan Mandarić.

MURA – RUDAR danes ob 14. uri, sodnik: Žnidaršič Na lestvici obiskanosti domačih tekem je Mura (3166 gledalcev) že zdaj tik za Mariborom (3383) in pred Olimpijo (2911). Ampak če želi dobro kotirati tudi na lestvici dosežkov ekipe, bo tekma z Rudarjem, za katero so do včeraj prodali že dva tisoč vstopnic, vsaj tako pomembna kot oba derbija. Črno-beli so se po visokoleteči zmagi nad Mariborom (4:1) značajsko izkazali še v Domžalah (2:2), ko je Rok Sirk v izdihljajih z dvema igralcema več izvlekel remi. Prav nasprotno kot na prvi letošnji tekmi z Rudarjem (3:2), ko so Prekmurci, še naprej najmanj uspešno gostujoče moštvo, zapravili dvojno vodstvo. Trener Ante Šimundža je lahko ponosen, da sta bila Aleksandar Boškovič in Luka Šušnjara vpoklicana v mlado slovensko reprezentanco, a bo to nemara vplivalo tudi na postavo, ki potrebuje dober obisk. »Ko je Fazanerija polna ali skoraj polna, nam je igralcem veliko lažje na igrišču,« je izpostavil Nik Lorbek. Velenjskemu trenerju Marijanu Pušniku je uspelo Rudar z zmago proti Domžalam (2:1) in remijem v Krškem (0:0) izvleči z dna, vendar se na Fazanerijo podaja s skrbmi pri sestavi moštva, saj bo brez zanesljivih Roberta Pušaverja in Klemna Bolhe. Obenem je lahko zadovoljen, da so pogodbe s klubom podaljšali Milan Tučić, Dem Pljava in Matej Radan. Verjetni postavi – Mura: Obradović, Kous, Peričić, Maruško, Šturm, Kozar, Kouter, Lorbek, Karničnik, Bobičanec, Sirk. Rudar: Pridigar, Kašnik, Tomašević, Vasiljević, Hrubik, Pušnik, Arap, Škoflek, Radić, Trifković, Tučić. Naš namig: 1.

GORICA – MARIBOR, danes ob 16. uri, sodnik: Obrenović Čeprav je Maribor sredi avgusta s petardo odpravil Gorico (5:0), je celo Dino Hotić nato v poldrugem mesecu pozabil na najvišjo letošnjo zmago v Ljudskem vrtu. No, obračuna zagotovo niso pozabili v Novi Gorici, saj je v naslednjih osmih tekmah to ostal edini poraz Goričanov v tej sezoni, na kar je opozoril tudi Darko Milanič. Miran Srebrnič bo tako znova proti Mariboru ugotavljal, ali lahko drži stik z vrhom lestvice ali celo, krog pred derbijem, izdatno vpliva v bitki za naslov. »Nekaj je bilo treba pokazati, da smo nabrali toliko točk, vendar moramo ostati čvrsto na zemlji, ker bo v nasprotnem primeru hitro prišla kazen,« je pred gostovanjem vijoličastih prepričan Miran Srebrnič. Da bo še kako pomemben značaj moštva, se je naučil iz zadnjih treh gostovanj, ko je Maribor v treh gladkih zmagah zabil skupaj kar 13 golov. Če kaj Darku Milaniču letos kvari načrte, so izostanki: »Zanemarjamo, da je na dolgi rok zelo težko igrati nekompleten.« Znova bo moral najti rešitev na desni strani obrambe, saj Denis Klinar in Martin Milec še nista zdrava, vprašljiv je Jan Mlakar, na minute pa čaka kapetan Marcos Tavares. »Veliko želje imata reprezentanta,« je za Amirja Derviševića in Luko Zahovića povedal Milanič, ki je odgovoril, da je v luči iskanja novega selektorja počaščen, če se ga omenja, a da je z mislimi povsem pri Mariboru. Verjetni postavi – Gorica: Sorčan, Curk, Celcer, Grudina, Kolenc, Kotnik, Filipović, Osuji, M. Kavčič, T. Kavčič, Tomiček. Maribor: Handanović, Pihler, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Vrhovec, Vršič, Hotić, Mlakar, Zahović. Naš namig: 0.

ALUMINIJ – DOMŽALE, danes ob 18. uri, sodnik: Goričan Domžalčani imajo tako močno postavo, da bi lahko konkurirali Mariboru in Olimpiji za vrh lestvice, a so po slabših rezultatih šele na petem mestu. Bodo po premoru vendarle upravičili svoj sloves? Na gostovanju v Kidričevem bodo zaigrali brez kreatorja Senijada Ibričića, ki bo zaradi rdečega kartona proti Muri začel prestajati kazen prepovedi igranja na treh tekmah. Domžalski vratar Ajdin Mulalić je za spletno stran kluba povedal, da si v moštvu želijo prikazati dobre predstave, kar bi privedlo do večjega števila točk. »Premor smo izkoristili delavno. Motivacije nam ne manjka. Najpomembneje je, da bomo zbrani, dobro organizirani, odločni in od prve minute željni zmage. V tem primeru lahko premagamo vsakogar,« je prepričan Mulalić. Ker imajo Domžale evropske ambicije, bo moralo moštvo prevzeti odgovornost, ki jo prinaša igranje ob Kamniški Bistrici. Če so Domžalčani že zakockali bitko za naslov državnega prvaka, se jim odpira možnost za podvig v pokalnem tekmovanju. V četrtfinalu se bodo pomerili z Mariborom, prva tekma bo že v torek v Ljudskem vrtu. »Trenutno še ne razmišljamo o Mariboru, ampak se osredotočamo samo na Aluminij,« pravi Mulalić. V Kidričevem je od gostujočih moštev v novi sezoni zmagal le Maribor, zato je Aluminij najuspešnejša domača ekipa v ligi. Verjetni postavi – Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Grgić, Martinović, Krajnc, Muminović, Tahiraj, Horvat, Petrovič, Rogina, Kidrič. Domžale: Mulalić, Klemenčič, Ibraimi, Mujan, Sikošek, Kirm, Lazarević, Melnjak, Dobrovoljc, Gnezda Čerin, Vuk. Naš namig: 2.

CELJE – KRŠKO, jutri ob 14.45, sodnik: Skomina Celjani pod taktirko Dušana Kosiča ne igrajo tako slabo, kot kaže njihov položaj na lestvici. Letošnji rekorderji po številu neodločenih izidov bodo proti zadnjemu Krškemu pogrešali kapetana Jureta Travnerja in Žana Zaletela. Posavci so se med reprezentančnim oddihom okrepili s tremi novinci. V Krško je iz Hrvatskega Dravogoljca prispel ofenzivni vezist Dario Čavar, iz Gane pa Samuel Koney Mensah in Stephen Wiredu, ki se do zdaj še nista preizkušala na evropskih tleh. Krško ima od prijavljenih sedemindvajsetih nogometašev kar petnajst tujcev, kar se jim za zdaj ne obrestuje, saj so na poti v drugo ligo. Lani je podobno usodo doživel Ankaran. Verjetni postavi – Celje: Rozman, Džinić, Brecl Stojinović, Andrejašič, Cvek, Benedičič, Novak, Lotrič, Požeg Vancaš, Ibišević. Krško: Zalokar, Štefulj, Kulinitš, Brekalo, Hing-Glover, Srečković, Da Silva, Volarič, Ristovski, Vukušić, Volaš. Naš namig: 1.

OLIMPIJA – TRIGLAV, jutri ob 17. uri, sodnik: Ponis »Če bodo igralci z mislimi že na prihajajočem derbiju v Mariboru, se lahko zgodi, da bomo imeli nepredvidene težave proti Triglavu,« opozarja ljubljanski trener Zoran Barišić, ki po prihodu na klop Olimpije še ni izgubil, a priznava, da bi moštvo glede na igro in število zapravljenih priložnosti lahko iztržilo štiri točke več. Olimpija je pripravo na nadaljevanje sezone izkoristila z visokima zmagama na prijateljski tekmi v Banjaluki in pokalnem obračunu v Kopru. Barišić je trener, ki ne zagovarja lovljenja rezultata za vsako ceno, saj mu je pomembnejša igra. »Spoštujemo vsakega tekmeca v prvi ligi, a se osredotočamo nase. Za nas morajo biti vse tekme v ligi enako pomembne. Proti Triglavu me zanima, ali smo sposobni odigrati še na višji ravni kot pred reprezentančnim premorom. Ko smo se s tekmecem srečali v pokalu, smo se rešili šele v sodnikovem podaljšku, čeprav ni bilo nobene potrebe, da smo si tako zagrenili življenje. Verjamem, da smo se takrat veliko naučili,« pravi Barišić, s katerimi bomo v prihodnjih dneh objavili daljši intervju. Za Triglav bo nova preizkušnja v Stožicah kot nogometni praznik, pravi kranjski trener Dejan Dončić: »To je oder, kjer moramo pokazati vse, kar znamo. Nimamo česa izgubiti, lahko le pridobimo. Pričakujem sproščenost, a tudi dosledno upoštevanje taktičnih navodil.« Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Bagnack, Ilić, Maksimenko, Štiglec, Tomić, Putinčanin, Lupeta, Kronaveter 7, Savić, Vombergar. Triglav: Čadež, Kumer, Šalja, Elsner, Gajić, Arh Česen, Udovič, Mlakar, Afoakwa, Tijanić, Majcen. Naš namig: 1.