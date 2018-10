Najverjetneje ste razmišljali takole: Slovenija je tako ali tako ena sama pravljica. Uresničile so se nam stoletne sanje o samostojni državi. To je pravljica, kako smo se iztrgali iz šap črnega zmaja, neke invazivne tujerodne živalske vrste, ki sliši na ime Jugoslavija. To je pravljica o družini SDS, ki kljubuje vsem podtikanjem, vsem nastavljenim pastem in čerem, ki jih dnevno producirajo iz štaba nekje tam na robu Ljubljane. To je pravljica o šefu družine, princu Janezu, ki ga zatirajo vsi sistemi in vse politike. Dvakrat ga vržejo v zapor, mu ukrade