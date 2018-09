Temu bi moj že prejšnji teden citirani prijatelj rekel, da prosti trg deluje. Če ni države in njenih posegov, vse špila. Gre za nenapisane zakone, ki se jih vsi držijo in pustijo, da stvari tečejo. Okej, kakšen sovražni govor in kakšen smešen Šiško se prerinejo v prve vrste, ampak stvar se odvija sama od sebe. Takoj ko se pametni in prepričani, da so za to poklicani, vtaknejo v te prosto delujoče zakone, se vse sesuje. Že s tem, da kakšen reče nepremišljeno domislico, in adijo pamet. Še danes je polovica Slovencev prepričanih, da hoče Levica iz Slovenije narediti Venezuelo, pre