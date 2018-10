Rusko sodišče zavrnilo pritožbi nogometašev, ki ostajata v priporu

Aleksander Kokorin in Pavel Mamajev, zdajšnji in nekdanji ruski nogometni reprezentant, sta v eni od moskovskih restavracij poskrbela za incident, zaradi katerega jima grozi zaporna kazen. Oba sta za rešetkami vse od minulega tedna, kjer bosta do nadaljnjega tudi ostala in pričakala sojenje za zapahi, saj je sodišče danes zavrnilo njuni pritožbi.