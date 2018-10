Po razrešitvi Tomaža Kavčiča s položaja selektorja slovenske nogometne reprezentance so se začela ugibanja o njegovem nasledniku. Izbrano vrsto je do zdaj vodila sedmerica domačih strokovnjakov, saj so bili tuji trenerji praviloma predragi. Kako bo tokrat?

Predsednik Radenko Mijatović je že napovedal, da bo v okviru finančnih zmožnosti izbiral med domačimi in tujimi brezposelnimi trenerji, ki imajo »primerne lastnosti«, kar koli že to pomeni. Neuradno lahko Kavčičev naslednik računa na mesečno plačo okoli 20.000 evrov bruto, kar je optimalen znesek za nogometno zvezo tudi glede na pomembnost in javno izpostavljenost funkcije v slovenskem športu. Očitno si bo nogometna zveza vzela čas za razmislek o novem selektorju, ki bo najverjetneje doživel premiero šele marca prihodnje leto ob odprtju kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Z odločitvijo o novem selektorju velja počakati vsaj do žreba kvalifikacij, ki bo 2. decembra v Dublinu. Ker bo Slovenija šele četrta nosilka skupine, se bo pomerila s tremi močnejšimi reprezentancami.

Mijatovićev favorit je Matjaž Kek Utrip v javnosti glede izbora novega selektorja ne pušča veliko dvomov. Želja navijačev je vnovično ustoličenje Matjaža Keka, ki ga zelo ceni tudi Mijatović, a ne uživa polne podpore med vsemi funkcionarji v nogometni zvezi, ki ga je pod vodstvom Aleksandra Čeferina odstavila leta 2011. V tem trenutku je najbolj vroče vprašanje, ali bi Kek sploh izrazil pripravljenost za vrnitev na položaj selektorja. Ko je deloval na slovenski klopi, je bil z 41 odstotki zmag najuspešnejši selektor v zgodovini. Reprezentanco je nazadnje popeljal na veliko tekmovanje in za las ostal brez nastopa v izločilnih bojih svetovnega prvenstva v Južni Afriki. Po nedavnem slovesu z Reke je povedal, da pred novimi trenerskimi izzivi potrebuje predvsem čas za počitek. Med kontroverzne kandidate za selektorja spada najboljši strelec izbrane vrste vseh časov Zlatko Zahović, ki ima trenerske ambicije, saj je opravil vse izpite za pridobitev trenerske licence Uefa pro. Zahović slovi po avtoriteti znanja, saj je po sijajni igralski karieri pripravil evropsko uspešnico kot vodilni športni funkcionar Maribora. Zahović je v javnosti že predstavil svoje ideje, kakšen bi moral biti naslednji slovenski selektor, a bržčas ni verodostojen za vodilne v nogometni zvezi, ki so ga letos kaznovali s polletno prepovedjo opravljanja dela. Izbira Zahovića za selektorja bi pomenila pravo revolucijo v nogometni zvezi, kjer je vse manj strokovnih kadrov. Trener Maribora Darko Milanič je že povedal, da ga vodenje slovenske reprezentance ne zanima, se je pa med slovenskimi kandidati znašel Primož Gliha, ki je imel ob prevzemu mlade reprezentance pred štirimi leti podporo Čeferina. Morda bo ravno Gliha začasno vodil novembrski preizkušnji članske vrste proti Norveški in Bolgariji, saj je med najbolj izpostavljenimi hišnimi trenerji v nogometni zvezi. Pogodba z nogometno zvezo mu je potekla po torkovi kvalifikacijski tekmi s Francijo, ko je reprezentanca do 21 let prijetno presenetila z neodločenimi izidom 1:1. Gliha z mladimi upi še zdaleč ni razočaral glede dosežkov na igrišču, so pa v času njegovega vodenja v medijih odmevale nekatere afere. Če bo Mijatović iskal tujega strokovnjaka, se znova ponuja večni kandidat Edoardo Reja. Zamejec slovenskega rodu iz Italije ima zaslombo v lobiju vinarjev in kuharjev, a je pri 73 letih verjetno že prestar za vodenje reprezentance. Ker je nogometna zveza lani zamudila z ustoličenjem Roberta Prosinečkega, ki je prevzel Bosno in Hercegovino, je med trenerji z območja Balkana denimo prost nekdanji srbski reprezentant Siniša Mihajlović, ki se je rodil v Vukovarju. Pred leti se je za kratek čas usedel na klop Srbije, sicer pa je kot glavni trener deloval že v šestih italijanskih klubih (Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino). Letos poleti je podpisal za Sporting iz Lizbone, a so ga odpustili po rekordnih devetih dneh, saj ni ustrezal novemu vodstvu kluba. Omeniti še velja, da se nekateri trenerji za vodenje reprezentance ponujajo kar sami, drugi pa lobirajo tudi prek medijev, da bi pristali na seznamu kandidatov.