Pogačar je v izjavi za medije pred začetkom pogajanj pojasnil, da so pripravili prve poglede na to, kako bi lahko čim prej prišli do sklenitve stavkovnih sporazumov. Več o sami vsebini pa ni razkril.

Na sindikalni strani več o vsebini izhodišč, tudi o samem finančnem okviru za pogajanja, pričakujejo na današnjem srečanju. Vodja koordinacije stavkovnih odborov 16 sindikatov Jakob Počivavšek je pojasnil, da bodo danes želeli tudi pojasnila glede nekaterih izjav posameznih ministrov o tem, da ne bo ostalo za druge, če bodo dali za javni sektor.

Potrdil je, da so pripravili tudi svoj predlog, ki povzema rešitve iz predloga, ki so ga vladi predstavili že marca. Na sindikalni strani so že pred današnjim srečanjem večkrat poudarili, da na manj, kot jim je bila pripravljena ponuditi prejšnja vlada, ne bodo pristali.

Štrukelj ni optimističen Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pa od vladne strani, ki vztraja pri skupnih pogajanjih, pričakuje tudi pojasnila, kako se bo skupaj pogajala s sindikalnimi skupinami, ki imajo različne stavkovne zahteve. Ob tem je Štrukelj spomnil, da se vlada okrog finančnega okvirja ni jasno opredelila, je pa v izhodiščih zapisala, da je treba spoštovati fiskalno pravilo. Toda okrog fiskalnega pravila oziroma vprašanja, kdaj je to še upoštevano, so zelo velike dileme, je opomnil Štrukelj in izrazil pričakovanje, da bo vladna stran danes pojasnila tudi to. Na vprašanje, ali je optimističen, je Štrukelj odgovoril: »Ne. Nisem pa skeptičen.« Sindikati, ki so marca po odstopu takratnega predsednika vlade Mira Cerarja zamrznili stavkovne aktivnosti, se danes prvič srečujejo z novo vladno pogajalsko skupino, ki jo je imenovala vlada Marjana Šarca. Izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev je vlada sprejela v sredo, sindikati pa so v zadnjih tednih že začeli stopnjevati aktivnosti in za začetek decembra napovedujejo nov stavkovni val, če dogovora ne bo.