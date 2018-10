Zupanc razrešitve ne priznava. Kot je povedal na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, je ta sklep sprejel del članov sveta sindikata, ki so se po prekinitvi sredine seje umaknili na drugo lokacijo ter sami nadaljevali razpravo. »Če me bo razrešila večina članov sveta sindikata, bom to odločitev spoštoval, ne bom pa spoštoval sklepov manjšine, ki se predstavlja za večino,« je poudaril.

Svet Sindikata železničarjev Slovenije namreč šteje 26 članov, po prekinitvi sredine seje pa jih je na drugi lokaciji svojo sejo izvedlo 11, torej manj kot polovica. Na njej so poleg Zupančeve razrešitve med drugim za novega zastopnika sindikata sklenili imenovati Ibra Žilića, o čemer so že obvestili vodstvo Slovenskih železnic, poskrbeli pa tudi za vpis v evidenco pri Ajpesu. Primopredaja naj bi bila v ponedeljek.

Listina, ki je šla s te ločene seje v javnost, ima po Zupančevih besedah vse elemente kaznivih dejanj. Gre za kaznivo dejanje ponareditve listin in zoper osebo, ki jo je poslala v javnost, bo vložena kazenska ovadba, je dodal.