Pred dnevi je do spremembe prišlo v samem vrhu Nove KBM, ko je vodstvo presenetljivo zapustil Josef Gröblacher. V drugi največji banki na slovenskem trgu se je zaposlil lani.

»Skladno z njegovim predlogom in potem ko je uspešno opravil svoje delo kot član uprave, smo se dogovorili o sporazumni prekinitvi dela v upravi banke. Z družbo Apollo in EBRD bo sodeloval vsaj do konca leta 2019, kot svetovalec za strateške projekte,« so ob odhodu člana uprave povedali v Novi KBM. Preden se je Gröblacher pridružil upravi Nove KBM, je bil devet let zaposlen v