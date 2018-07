Težave mariborske banke pri preprečevanju poslov z izrazitim vonjem po pranju denarja so letos občutili tudi mnogi pošteni komitenti, ki so se pod nadzorom banke znašli izključno zaradi svojega »sumljivega« državljanstva. Objavljamo pričanje Mariborčanke s hrvaškim državljanstvom, ki že 12 let z otrokom živi v Mariboru. V NKBM so ji blokirali bančno kartico in jo s tem prisilili, da je zaprla račun. V skladu z določili nove bančne politike poznavanja strank se je pod drobnogledom banke – izključno zaradi svojega italijanskega državljanstva in prihodkov iz tujine – znašel tudi