Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj in reševalci, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč. Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja kaznivega dejanja je ugotovljeno, da sta se 23- in 18-letni moški, ki se poznata, pred tem sprla, zaradi česar je 18-letnik 23-letnika večkrat udaril z rokami po glavi in ga z ostrim predmetom zabodel v zgornji del telesa.

18-letniku je bila odvzeta prostost zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je izvršil kaznivo dejanje poskusa uboja. 23-letnik se trenutno zdravi v KC Ljubljana. Status poškodb še ni znan, preiskava kriminalistov pa še poteka.