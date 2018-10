Po dosedanjih ugotovitvah policije sta se najprej moška z osebnim avtomobilom znamke Volkswagen golf pripeljala na bencinski servis v Jagodju, za njima pa se je pripeljal še 18-letni Ljubljančan z osebnim avtomobilom BMW, v vozilu je imel še sopotnika.

Kot so zapisali na Policijski upravi Koper, naj bi med moškimi prišlo do konflikta že prej, in sicer na cesti Strunjan-Izola, kjer je prišlo do nepravilnega prehitevanja. Na bencinskem servisu sta voznik BMW in njegov sopotnik pristopila do voznika in sopotnika v golfu in ju soočila s prekrškom. Voznik golfa je svoje vozilo odpeljal na zadnjo stran servisa, moška v BMW pa sta jima tja tudi sledila.

Na zadnji strani bencinskega servisa se je nato vnel prepir, ki se je zaključil tudi z udarci s pestmi. Voznik golfa je vzel ključ za odmontiranje pnevmatike in z njim mahal proti nasprotnikoma, eden od njiju pa je v obrambi uporabil plinski razpršilec.

Neznana moška iz golfa sta Ljubljančana nato še tepla in brcala, zatem pa sta sedla v svoje vozilo in se odpeljala proti Postojni. Policisti intenzivno zbirajo obvestila o dogajanju.