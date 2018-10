V najmočnejši košarkarski ligi na svetu sta na parket prvič v sezoni stopila oba slovenska predstavnika Luka Dončić in Goran Dragić. Oba sta parket v Phoenixu oziroma Orlandu zapustila s sklonjeno glavo. Za devetnajstletnega slovenskega talenta Luko Dončića se je v Phoenixu začelo novo poglavje v karieri, saj je premierno nastopil v ligi NBA. Ognjeni krst mu kljub solidni predstavi ne bo ostal v lepem spominu, saj so Sunsi, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, visoko zmagali s 121:100.

Pred dvobojem Phoenixa in Dallasa se je veliko govorilo o obračunu novincev Deandreja Aytona in Luke Dončića, ki ju strokovnjaki uvrščajo na vrh kandidatov za novinca leta. Prvi medsebojni obračun je pripadel Aytonu, ki je ob zmagi prispeval 18 točk, 10 skokov in 6 asistenc, medtem ko je Luka Dončić v 32 minutah zadel le 5 izmed 16 metov iz igre za izkupiček 10 točk, v svoji statistiki pa je imel še 8 skokov, 4 asistence in tudi 4 izgubljene žoge, s čimer ni bil zadovoljen: »Vesel sem, da so se mi uresničile sanje, vendar pa sem igral slabo. Vem, česa sem sposoben. Nisem zadovoljen s porazom, saj sem tekmovalen. Pred nami je še 81 tekem rednega dela, morali pa bomo izboljšati igro v obrambi.«

Goran Dragić je z Miamijem gostoval v Orlandu in s soigralci prav tako doživel poraz s 101:104. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki je začel svojo enajsto sezono v NBA, je na uvodu prikazal odlično predstavo in bil s 26 točkami prvi strelec tekme, vknjižil pa je še po 4 skoke in asistence ter eno blokado.

»Dobro sem se počutil in le igral svojo igro, to je vse,« je svojo predstavo skromno komentiral Goran Dragić. Pozornost je nemudoma usmeril proti naslednji tekmi z Washingtonom: »Ne bomo mogli dolgo razmišljati o tej tekmi, saj nas že jutri čaka nova. Pričakujemo lahko enako vzdušje kot danes, saj so navijači veseli, da se je sezona začela. Morali bomo biti bolj zbrani in zmanjšati število izgubljenih žog.«

Dallas in Miami sta svoji prvi tekmi sezone odigrala na drugi tekmovalni dan. Na otvoritveni dan sezone so bile sicer aktivne štiri ekipe. V središču pozornosti so bili aktualni prvaki in glavni favoriti te sezone Golden State Warriors, ki imajo priložnost, da si zagotovijo tretji zaporedni naslov. Bojevniki so v domači dvorani Oracle Arena najprej prejeli zmagovalne prstane in dvignili prapor, nato pa premagali Oklahomo s 108:100. »Vemo, kaj je na kocki. Z novim naslovom bi se pridružili ekskluzivnim klubom, ki se lahko pohvalijo s tremi zaporednimi naslovi. Pripraviti se moramo na tekme v zahtevni zahodni konferenci, vendar smo pripravljeni,« je dejal prvi strelec tekme Stephen Curry (32 točk).

Poleg Golden Stata je prvi tekmovalni dan slavil zmago tudi Boston, eden izmed glavnih favoritov za najvišja mesta na vzhodu, ki je pred domačimi gledalci nadigral Philadelphio s 105:87. Pri keltih je pet igralcev preseglo mejo desetih točk, najbolj razpoložen pa je bil Jayson Tatum s 23 točkami.