Prvo tekmo Luke Dončića v ligi NBA je spremljalo kopico simbolike. Dončićev Dallas se je pomeril z ekipo Phoenix Suns, ki jo vodi nekdanji selektor zlate slovenske reprezentance Igor Kokoškov. Prav tako sta si nasproti stala novinca Deandre Ayton in Luka Dončić, ki sta se potegovala za prvi izbor na naboru. Sonca so se odločila za Aytona, igralca pa bosta vso kariero povezana in podvržena primerjavam.

Srečanje se je začelo bolje za Kokoškova in predvsem Aytona, ki je za osem točk in vodstvo 15:12 potreboval vsega pet minute in pol. Ob prvem Aytonovem zadetku je nad njim osebno napako naredil prav Dončić in mu ponudil priložnost za prosti met. Ayton je ni zapravil. A tudi Dončić ni začel slabo. Za prvi zadetek ekipe je prispeval lepo podajo za hrbtom DeAndreju Jordanu, drugega je zadel sam. Tudi kasneje se je večina akcij vrtela okoli njega. Žal pa si je že v osmi minuti priigral drugo osebno napako in moral pri izidu 24:18 v korist Phoenixa začasno na klop. Do tedaj je zbral 6 točk, 2 skoka in 3 asistence.

Ko se je Dončić v drugi četrtini vrnil na parket, je bil zaostanek že 11 točk, čeprav je klop Dallasu vmes že uspela ujeti priključek na 3 točke razlike. V nadaljevanju sta se oba novinca nekoliko ohladila. Ayton je do konca polčasa dosegel zgolj še 2 točki in končal pri desetih. Še slabše se je polčas končal za Dončića, ki si je minuto in pol pred iztekom polčasa po ponesrečenem skoku za žogo prislužil tretjo osebno napako in zopet moral na klop. V drugi četrtini je v statistiko vpisal zgolj izgubljeno žogo in osebno napako, v slačilnico pa je Phoenix odšel s prednostjo 56:46. Predvsem po zaslugi bolj učinkovitega meta za 3. Phoenix je izza črte na vsej tekmi zadel 19 metov, medtem ko so telički z razdalje natančno merili zgolj desetkrat.