General Scott Miller v streljanju ni bil ranjen, je sporočil tiskovni predstavnik misije Nata v Afganistanu Knut Peters. Ranjeni pa so bili trije Američani, med njimi vojak in civilist.

Odgovornost za napad, ki se je zgodil dva dni pred parlamentarnimi volitvami v Afganistanu, so že prevzeli talibani. Tarča napada je bil po njihovih navedbah vplivni poveljnik kandharske policije, ki je slovel po svoji brutalnosti, poroča AFP.

V streljanju je bilo ranjenih tudi šest varnostnikov poveljnika kandaharske policije in dva pripadnika afganistanske obveščevalne službe.

V soboto bodo v Afganistanu potekale parlamentarne volitve in varnostne sile so v polni pripravljenosti, saj so talibani napovedali vrsto napadov, poroča AFP.

V Afganistanu so se tudi v sredo nadaljevali napadi na kandidate za poslance. V provinci Helmand na jugu države so v sredo ubili znanega poslanca Abula Džabara Kahramana, ki je v prestolnici te province Laškarga nagovoril svoje privržence. To je že deseti kandidat na volitvah, ki je bil ubit v zadnjih tednih.