Afganistanski predsednik je premirje napovedal po nedavni ofenzivi talibanov na mesto Gazni, v kateri naj bi bilo ubitih najmanj sto afganistanskih vojakov, med 20 in 30 civilistov in okoli 250 talibanov. V to mesto južno od Kabula so sicer danes dostavili prvo humanitarno pomoč po ofenzivi.

Talibani so v minulih dneh in tednih izvedli še več večjih napadov na postojanke afganistanske vojske.

Če bodo talibani vanj privolili, bo to drugo tovrstno premirje v Afganistanu. Prvo premirje po začetku ameriškega posredovanja v Afganistanu pred 17 leti so afganistasnke oblasti in talibani sklenili junija ob koncu muslimanskega postnega meseca ramazan, trajalo pa je tri dni.