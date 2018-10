Kot so za STA pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 8. uro. Pristojne službe so že v parlamentarni stavbi in izvajajo zaščitne ukrepe. Podrobne okoliščine dogodka zaenkrat še niso znane. Izolirali so pet oseb, ki so bile v stiku s pošiljko.

Kuverta z belim prahom je danes poleg v DZ prispela tudi na regionalni RTV center Koper. Naslovljena je bila na novinarko Televizije Slovenija Eugenijo Carl, je za STA potrdila sama novinarka. Kot je dejala, gre za enako pisavo in žig kot pred meseci, ko je tudi prejela sumljivo pošiljko, za katero se je izkazalo, da ne vsebuje nevarnih snovi.

Kuverta danes sicer ni prišla do prostorov televizije, saj so jo prestregli že na Radiu Koper, ki je na drugi strani ulice in kjer sprejemajo pošto za celoten regionalni RTV center.

Zaradi preverjanja vsebine pošiljke so na radiu tako »v karanteni«, prišli so tudi že policisti, je navedla Carlova.

Zjutraj so sumljivo pošiljko z belim prahom prejeli tudi v državnem zboru.