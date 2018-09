V poštnem centru v Ljubljani ponoči našli dve pošiljki s prahom, ki pa ni nevaren

V poštnem logističnem centru na Cesti v Mestni log v Ljubljani so delavci ob 0.14 in ob 4.44 v dveh poštnih pošiljkah našli bel prah. Ljubljanski gasilci in policisti specialne enote policije iz oddelka za protibombno zaščito so pošiljki zavarovali in osamili osebe, ki so bile z njima v stiku. Prvi hitri testi vzorcev kažejo, da snov ni nevarna.