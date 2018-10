Prihajajoča sezona v ligi NBA bo za slovenske ljubitelje košarke zanimiva kot že dolgo ne. V najmočnejšem tekmovanju na svetu se bo v dresu Dallas Mavericks končno preizkusil 19-letni slovenski čudežni deček Luka Dončić, ki ga mnogi že zdaj vidijo kot enega glavnih kandidatov za novinca leta. Ob tem zadnje še nikakor ni rekel 32-letni Goran Dragić, pred katerim je enajsta sezona v ligi NBA in peta v dresu Miami Heat. Slovenska igralca bosta prvič na delu v noči na četrtek, ko bo Dončić s soigralci gostoval pri Phoenixu, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, Dragić pa pri Orlandu. Posebej gre izpostaviti dva datuma. 13. februarja prihodnje leto bo namreč Dallas gostil Miami, 28. marca pa bo moštvo iz Teksasa gostovalo na Floridi.

Čeprav je Luka Dončić pri vsega 19 letih v evropski reprezentančni in klubski košarki osvojil praktično vse, kar se je dalo, so ga navijači in stroka onkraj Atlantika pričakali z zvrhano mero skepticizma. A ta se je razblinil v trenutku, ko so ga imeli priložnost prvič spremljati pri delu v živo. »Počutim se odlično. Vsak dan napredujem in trdo treniram. Skozi pripravljalno obdobje smo se s soigralci dobro spoznali. Želimo igrati dobro obrambo, saj se tako sprostimo tudi v napadu. Veselim se že začetka sezone,« pravi Luka Dončić, ki se želi z Dallasom boriti za končnico, čeprav bo to v izredno kakovostni zahodni konferenci težko. Vodstvo kluba je poleti dodalo pomembno okrepitev pod obročema, saj je pripeljalo DeAndreja Jordana, veliko pa si obeta od naveze Dončić-Dennis Smith Jr.

Dončić se je zadnje tedne ubadal s prilagajanjem na novo okolje, drugi Slovenec v ligi NBA Goran Dragić pa je trepetal, ali bo ostal na Floridi. Miami in Minnesota sta bila nekajkrat blizu dogovora za menjavo, v kateri bi nezadovoljeni Jimmy Butler prišel k vročici. V nekaterih kombinacijah je bil prisoten tudi Dragić, ki pa mu na koncu ni bilo treba pakirati kovčkov, saj je Minnesota za Butlerja ves čas zahtevala preveč. Povsem brez skrbi pa Ljubljančan vseeno ne more biti, saj je zadnji rok za menjave 7. februarja. Miami bo sicer v novo sezono vstopil s praktično identično zasedbo kot lani. Končnica v vzhodni konferenci je realen cilj, nekdanji kapetan slovenske reprezentance pa si želi predvsem bolj konstantnih predstav kot lani, ko je nastopil na tekmi vseh zvezd.

Glavno vprašanje pred začetkom 73. sezone v ligi NBA je, kdo lahko premaga Golden State Warriors. Prvaki v zadnjih treh sezonah od štirih so že tako zvezdniški zasedbi dodali še DeMarcusa Cousinsa, ki bo po poškodbi ahilove tetive nared po novem letu. Karte je nekoliko premešal LeBron James, ki je Cleveland poleti zamenjal za LA Lakers. Moštvo iz Kalifornije se želi znova vrniti v vrh lige NBA, v ta namen pa je medse zvabilo najboljšega košarkarja na svetu. Na zahodu sicer za glavnega konkurenta Golden Statu velja Houston, ki je to pot močnejši za Carmela Anthonyja. Na vzhodu ima na papirju največ možnosti za uvrstitev v finale Boston.