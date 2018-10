Kdo je tu nor?

Naslov sem si izposodil pri slovenskem prevodu filma bratov Coen, parodije na Homerjevo Odisejo z Georgeem Clooneyjem v glavni vlogi, ki iz zapora beži domov k ženi Penny (izvirni naslov »O Brother, Where Art Thou?«). Asociacijo na naslov je sredi tedna sprožil ameriški predsednik Trump, ko se je lotil ameriške centralne banke (Fed) in jo označil za noro, in to celo v dveh jezikih (če morda špansko govoreči volilci niso razumeli angleške izjave). Pri Fedu naj bi bili nori, ker so s prehitrim dvigovanjem obrestnih mer povzročili močnejše padce cen delnic. Rdečica na kapitalskih trgih v tem trenutku vsekakor ne koristi predsedniku Trumpu, ki bo čez slab mesec soočen s prvo resno politično oviro – volitvami v kongres. Po nekaterih anketah obstaja velika verjetnost, da bodo demokrati prevzeli vsaj enega od obeh domov kongresa, kar zna biti resen kamenček v Trumpovem kolesju.