»V Kerču je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava,« so za rusko tiskovno agencijo Tass povedali na ruskem protiterorističnem odboru. »Po preliminarnih podatkih je deset ljudi umrlo, še okoli 50 pa jih je bilo poškodovanih,« so dodali. 34 so jih prepeljali v dve bolnišnici.

Na kraj eksplozije so med drugim prispeli uslužbenci ruske obveščevalne službe FSB in notranjega ministrstva. Iz zgradbe na Krimskem polotoku, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, so evakuirali ljudi in zavarovali območje.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pristojnim službam naročil, naj ugotovijo vzrok eksplozije, so sporočili iz njegovega urada.