Obenem je 68 odstotkov vprašanih Evropejcev ocenilo, da je članstvo v EU na splošno koristno za njihovo državo. To je najvišji delež po letu 1983. V Sloveniji je bilo takšnega mnenja 69 odstotkov vprašanih.

Kot glavne razloge za koristnost članstva v povezavi so vprašani v Sloveniji navedli prispevek Evropske unije h gospodarski rasti (46 odstotkov), nove zaposlitvene možnosti (39 odstotkov), povečano sodelovanje med Slovenijo in ostalimi državami članicami unije (30 odstotkov) ter prispevek EU k ohranjanju miru in krepitvi varnosti (29 odstotkov).