Četrti roman severnoirske pisateljice Anne BurnsMilkman po presoji predsednika žirije za nagrado man booker Kwameja Anthonyja Appiaha prinaša preprosto čudovit jezik, s poudarkom na prepoznavnem in konsistentno grajenem glasu zabavne, navihane in preproste prvoosebne protagonistke. Po besedah filozofa in pisatelja Appiaha roman bralca že s prvo stranjo potegne v nasilni vsakdan, kjer so v zraku grožnje s smrtjo in ljudi ubijajo posebne vojaške enote, ob vsem tem pa se mlada, nadlegovana protagonistka sooča s svojim življenjem.

Po besedah Appiaha Milkman še zdaleč ni roman, ki bi spregovoril o enem kraju in času. »Lokalno v njem služi za raziskovanje univerzalne izkušnje družb v krizi,« je dodal po poročanju tujih medijev.