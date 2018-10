Med ljubljanskimi osnovnimi šolami, ki so jih že ali pa jih na ljubljanski mestni občini še nameravajo prenoviti do konca letošnjega leta, je tudi osnovna šola Milana Šuštaršiča v Štembalovi ulici. Za Bežigradom so namreč danes tudi uradno odprli prenovljeno stavbo in nov prizidek na severovzhodni strani stare šolske stavbe.

Tri učilnice in zelena streha

Kot so pojasnili na mestni občini, so z novim prizidkom želeli omiliti prostorsko stisko, s katero so se morali do zdaj spopadati v šoli. Pomanjkanje prostora so morali reševati tudi tako, da so reorganizirali obstoječe prostore šole. Z novim prizidkom se tako ne bo povečalo število učencev v šoli, temveč se bodo sprostili prostori, ki so bili začasno preurejeni v učilnice in bodo spet namenjeni prvotnemu namenu.

V sodobno zasnovanem prizidku so zdaj tri učilnice, namenjene predvsem učencem prvih razredov, uredili so tudi sanitarije za dečke in deklice, kabinet in garderobo. Na ravnem delu strehe nad glavno avlo so v sklopu projekta uredili zeleno streho s slojem zazelenitve ter nov notranji atrij, ki je dostopen iz prizidka in je urejen kot delno tlakovana površina in zelenica z nizkim rastjem. Kot je razvidno že iz razpisne dokumentacije, so ob gradnji prizidka delno prenovili tudi obstoječo šolsko stavbo.