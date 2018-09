Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc je v nedeljo za TVS dejala, da še ni prepozno za to, da kolegij komisarjev obravnava pravno mnenje, ki ga je objavil Spiegel in ki potrjuje slovenska stališča glede uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško.

Evropska komisija lahko po oceni Bulčeve o tem še vedno razpravlja, »če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar predsednika ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji«. V tiskovni službi komisije so danes na vprašanji STA, ali lahko kolegij še vedno obravnava to pravno mnenje in v katerih okoliščinah, odgovorili, da »ni načrtovane nobene nadaljnje razprave kolegija o tem vprašanju«. Spomnili so, da je kolegij o tem razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. Po razpravi julija lani je komisija objavila izjavo, v kateri je zapisala, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da bosta arbitražno sodbo izvršili. Izrazila je tudi pripravljenost, da pomaga k zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe.