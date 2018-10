Parkour izvira iz Francije, gre pa za aktivnost, pri kateri udeleženci tečejo po namišljeni poti in pri tem čim hitreje, čim bolj učinkovito in kreativno premagujejo »vsakdanje« ovire, kot so avtomobili, strehe, stopnice, ... Pri tem jim pomagajo različne spretnosti, kot na primer skakanje ali pa plezanje.

Podjetje Boston Dynamics je naredilo robotaAtlas, ki s posnemanjem človeških gibov zdaj obvlada že hitro premagovanje in skakanje čez ovire, skratka, nekakšno »parkour« tehniko. Med drugim zna narediti tudi salto.

Najnovejšo verzijo so predstavili v začetku leta, ga pa pri podjetju nameravajo razvijati naprej.

Parkour v zadnjih letih pridobiva na popularnosti, znani so posnetki iz ameriške serije The Office, ko so »parkour« poskusili izvajati njeni liki.