S potopi želijo strokovnjaki iz sedmih držav preizkusiti delovanje prvega od skupno treh avtonomnih robotov, kolikor jih bo izdelanih v okviru mednarodnega triletnega projekta UNEKMIN evropskega programa Obzorje 2020.

Številni evropski rudniki so dandanes zaprti in zaliti z vodo, zato je zbiranje geoloških in drugih informacij onemogočeno, raziskovanje z uporabo konvencionalnih metod zelo drago, z uporabo daljinsko vodenih strojev zaradi različnih ovir v rovih pa nemogoče.

S tem izzivom so se spoprijeli partnerji projekta UNEXMIN, v katerem sodelujejo ugledne univerze, inštituti, ustanove s področja rudarstva in geologije z Madžarske, Finske, Španije, Portugalske, Velike Britanije, Francije in Slovenije.

V okviru projekta so doslej razvili enega, do konca projekta pa bodo izdelali tri avtonomne podvodne raziskovalne robote kroglaste oblike, ki bodo, opremljeni s senzorji in drugimi instrumenti, lahko raziskovali zalite oz. človeku nedostopne dele rudnikov celo do globine okoli 500 metrov. V Evropi je okoli 30.000 opuščenih rudnikov, od tega okoli 10.000 potopljenih, zato je dostop človeku onemogočen oz. zelo nevaren.

"Veliko je zapuščenih in potopljenih rudnikov, kjer je dostop za človeka prenevaren oz. ni mogoč, zato smo razvili avtonomnega robota, ki se bo v tovrstnih rudnih nahajališčih opravil raziskave, izdelal 3D zemljevide in zagotovil vse potrebne geološke ter druge podatke, na osnovi katerih se bo mogoče odločiti, ali je smiselno rudnik ponovno odpreti, raziskati ali ne," je pojasnil Norbert Zajzon z univerze v Miškolcu na Madžarskem, ki je vodja celotnega projekta.

Projekt UNEXMIN, ki ga sofinancira EU iz programa Obzorje 2020, je vreden blizu pet milijonov evrov, 13 partnerjev iz sedmih držav pa se je zavezalo, da bo uresničilo dva osrednja cilja. Po Zajzonovih pojasnilih bodo za ta denar v štirih letih razvili tehnologijo in ustvarili podjetje, ki bo ponujalo trgu storitve raziskovanj mineralnih surovin v zahtevnih okoliščinah.