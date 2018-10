Danielsova s pravim imenom Stephanie Clifford je Trumpa tožila aprila, ko je izjavil, da je skica moškega, ki naj bi ji leta 2011 grozil zaradi zveze s Trumpom, navadna prevara.

Danielsova trdi, da je je imela leta 2006 spolno razmerje s Trumpom, pred volitvami 2016 pa ji je njegov tedanji odvetnik Michael Cohen plačal 130.000 dolarjev za molk o tem.

Danielsova tudi trdi, da ji je neznani moški že leta 2011 grozil s posledicami zanjo in za njeno hčerko, če ne bo tiho v zvezi s Trumpom. Zaradi tega je leta 2016 tudi hitro sprejela ponujeni denar. Aprila je objavila skico moškega, ki naj bi ji grozil, in Trump jo je označil za lažnivko s tvitom, v katerem je zapisal, da moški ne obstaja, Danielsova pa ima lažne medije za norca.

Sodnik Otero je menil, da je takšen predsednikov govor zaščiten s prvim amandmajem k ustavi. Če bi mu sodišče prepovedalo takšne pretirane izjave proti političnim nasprotnikom, potem bi bistveno oviralo urad predsednika ZDA.

»Vsak oster odgovor predsednika drugemu politiku ali javni osebnosti bi bil lahko potem razlog za tožbo zaradi obrekovanja. To bi državo prikrajšalo za pogovor, ki je običajen v političnem procesu,« je odločil sodnik.

Odvetnik Danielsove napovedal pritožbo

Odvetnik Danielsove Michael Avenatti je napovedal pritožbo in izrazil prepričanje, da bo uspešna. »Ta je res bosa, da se predsednik pri obrekovanju ženske sklicuje na prvi amandma,« je sporočil.

Trumpov odvetnik Charles Harder pa je sporočil, da gre za popolno Trumpovo zmago, česar ne more spremeniti nobeno sprevračanje Danielsove ali njenega odvetnika. Harder je še dodal, da je Trump upravičen do povrnitve pravdnih stroškov od Danielsove, o čemer bo sodnik odločal kasneje.

Tožba za razveljavitev pogodbe o molku v zameno za 130.000 dolarjev pa teče naprej. Danielsova trdi, da je pogodba neveljavna, ker jo je podpisal le Cohen, ne pa tudi Trump.

Za nadaljevanje sicer ni razloga, saj tudi Trumpovi in Cohenovi odvetniki trdijo, da pogodba ne velja in je ne bodo tožili, ker je prekršila njena določila in spregovorila o razmerju. Trumpovi odvetniki pravijo, da se predsednik nikoli ni počutil kot pogodbenik in se strinja, da pogodba ne velja.

Krivdo valijo na Cohena, ki je avgusta priznal kršenje zakonodaje o financiranju volilnih kampanj, ker je skupaj s Trumpom skoval zaroto za odkup molka Danielsove in Playboyevega modela Karen McDougal.

Slednja je dobila denar za intervju z opravljivim časnikom, povezanim s Trumpom, zaradi česar potem intervjuja ni bilo. Plačilo za molk torej šteje kot nezakonita donacija Trumpovi kampanji, ker ga je obvarovala škandala.