Zahtevali so tudi, da bi morali kazensko odgovarjati tisti starši, ki so dovolili svojim otrokom, da so se preoblekli v zombije.

Člani združenja Vigilare, ki velja za ultrakonservativno skupino na Hrvaškem, so se ostro odzvali na prvo zagrebško manifestacijo zabavnega in umetniškega značaja Zombie Walk, med katero se je v nedeljo približno sto ljubiteljev grozljivk, ki so bili zamaskirani v zombije, sprehajalo v središču Zagreba.

»Katerim možganom je to lahko zabava? To ni nobena šala, temveč ustvarjanje novih nasilnežev in bolnikov,« so med drugim zapisali Vigilare na svoji Facebook strani, na kateri so objavili tudi galerijo fotografij s sprehoda zagrebškim zombijev.

Zombie Walk v nekaterih zahodnih državah poteka dlje kot desetletje, udeleženci pa se sprehajajo po mestih v skladu s priljubljeno pop kulturo zombijev, ki je podobna zabavam ob pustu in noči čarovnic.

Združenje Vigilare je na Hrvaškem znano po kritiziranju vsega, kar ni v skladu s katoliškim fundamentalizmom. Med drugim so nasprotovali konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini, redno pa se oglašajo proti pravicam LGBT oseb. Vodilni člani združenja so dejavni tudi v drugih konservativnih pobudah na Hrvaškem, kot je V imenu družine.