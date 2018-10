Mimoidoči v Stritarjevi ulici lahko že nekaj časa opazujejo poškodovano pročelje stavbe s hišno številko sedem, s katere tik pod streho odpada omet. »Zaradi zamakanja je na napušču vedno manj ometa, tako da so sedaj vidne že opeke,« nas je opozoril bralec in ob tem poudaril, da je pločnik pod odpadajočim ometom postal smrtno nevaren, saj po njem hodi vsak dan stotine pešcev.

Prostori prve tovrstne literarne hiše v Sloveniji, ki so jo pred osmimi leti odprli v sklopu projekta Ljubljana – svetovna prestolnica kulture 2010, leto kasneje pa je prešla v upravljanje ljubljanske mestne knjižnice, so »v redu in primerno vzdrževani«, poudarjajo v knjižnici. V zavodu še dodajajo, da so z odpadajočim ometom sicer seznanjeni in da so o potrebni sanaciji že obveščeni tudi v podjetju SPL, ki upravlja celotno stavbo na Stritarjevi ulici 7.

Na tem naslovu domuje Trubarjeva hiša literature, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana, a se, kot pojasnjujejo v zavodu, odpadanje ometa ne nanaša na Trubarjevo hišo literature. Ob tem so pojasnili, da je poškodovana zunanja fasada stavbe, odpadla je tudi ena od zaščitnih plošč pri dvigalu stanovalcev na Stritarjevi 7, prostori Trubarjeve hiše literature pa so s poškodovano stavbo povezani le z notranjim hodnikom.

Priprave na sanacijo že potekajo

V upravi podjetja SPL so potrdili, da so o odpadajočem ometu nad pločnikom večstanovanjske stavbe v središču mesta obveščeni. »Streha na cestni strani stavbe je strma in nedostopna, v celoti pločevinaste izvedbe, možen vzrok za odpadli omet z napušča pa je zamakanje strehe ob žlebu ali zidni obrobi,« so pojasnili v podjetju SPL in dodali, da so lastniki prostorov vzroke za nastale poškodbe že odpravili, tako da morajo zdaj le še pregledati fasado napušča na tem delu in jo tam, kjer odstopa omet, popraviti.

»Organizacija del je že izvedena, tako da bo do konca tega tedna zadeva dokončno urejena,« so obljubili v SPL in zagotovili, da bo izvajalec del, ki bo dostop zagotovil z avtodvigalom s košaro, med delom poskrbel tudi za ustrezno varnost in zaščito mimoidočih pešcev.