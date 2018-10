Morda veste, kaj imajo skupnega Kid Rock, Snoop Dogg, Mike Tyson, Arnold Schwarzenegger in ameriški predsednik Donald Trump? Dopuščamo sicer možnost, da bi se pri tako pisani druščini znanih osebnosti našlo več skupnih točk, a ena je tudi ta, da so vsi člani tako imenovanega zvezdniškega krila Hiše slavnih ameriške poklicne rokoborske organizacije WWE (World Wrestling Entertainment), v katerem so si svoje mesto zagotovili zaradi vlog, ki so jih odigrali pri televizijskih oddajah ali večjih dogodkih omenjene organizacije. Pri tem seveda še zdaleč niso edini, a jih je ob omenjenih kar nekaj, ki so znani bolj kot ne le občinstvu onkraj luže.

No, eno ime vendarle še velja izpostaviti kot znano v globalnem smislu – Laurence Tureaud. Ne zveni znano? Logično, saj je danes 66-letni igralec precej bolj znan pod umetniškim imenom Mr. T. Da, tisti Mr. T, ki je bil kot James Lang - Clubber glavni nasprotnik boksarja Rockyja Balboe v filmu Rocky III iz leta 1982, a se ga prav tako veliko ljudi še bolj spomni po njegovi vlogi v priljubljeni televizijski seriji iz 80. let prejšnjega stoletja z imenom A-ekipa (The A-Team). Ta mu je ne nazadnje tudi zagotovila zvezdniški status, zaradi katerega je nato ob precej pogostih gostovanjih na rokoborskih prireditvah vstopil v omenjeno hišo slavnih. Kakor koli, serija A-ekipa je bila v osnovi zasnovana prav okoli njegove vloge Bosca B. A. Baracusa, morda bolj kot vseh igralcev skupaj pa se številni oboževalci serije še dandanes spominjajo »glavnega« prevoznega sredstva ekipe, črno-sivega GMC vandure, za volanom katerega je največkrat sedel prav Mr. T.

Popkulturna ikona

Primerek, ki ga je uporabljala A-ekipa, je bil omenjeni štirikolesnik letnika 1983, z leti pa je postal prava popkulturna ikona, saj so primerke tega priljubljenega ameriškega kombija in sorodnih chevroletov enake oblike številni lastniki, in jih še dandanes, obarvali v enake barve, kot je bil tisti iz nanizanke. To pomeni črni spodnji del, značilna rdeča črta, ki se nadaljuje v rdeči strešni spojler, in sivi zgornji del avtomobila, seveda pa ne smejo manjkati obvezna rdeča platišča v obliki turbine. Pri čemer je bil omenjeni sivi del očitno slabo viden, saj je bila ena najpogostejših napak številnih replik ta, da so ves kombi obarvali v črno.

GMC vandura je v številnih epizodah, skupno so jih v petih letih predvajanja (1983–1987) posneli 98, preživel številne hude prometne nesreče, nore skoke prek različnih ovir in strelske obračune, a ne glede na to, kako hudo je bil poškodovan, ga je Baracus vselej popravil in sestavil nazaj v prvotno stanje. Seveda pa je imel kombi v svojem zadku shranjene tudi številne pripomočke, ki so ekipi na njenih misijah prišli prav, od prisluškovalnih snemalnih naprav, tiskalnika, različnega strelnega orožja…