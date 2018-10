Najobilnejše poplave od leta 1891 so na severu mesta Carcassone zahtevale več žrtev, poročajo agencije. Televizijske slike kažejo ulice, ki so se ponoči spremenile v besne hudournike, ki so odplavile avtomobile.

Številni potoki in reke so prestopili bregove, potem ko je v nedeljo zvečer na tem območju v pol ure padlo toliko padavin, kot prej v pol leta, je po poročanju agencij dejal tamkajšnji prefekt. V nekaterih občinah je bila voda visoka šest do sedem metrov.