Gre za hibridno nevihto, pogosto imenovano kar »medikan«, kar je združitev besed Mediteran in orkan, njene značilnosti pa so podobne značilnostim orkanov in tajfunov.

Raziskovalci so leta 2011 ugotovili, da se običajno zgodita eden ali dva »medikana« na leto. Ta nevihta Mediteran običajno zajame septembra ali oktobra.

Trenutno povzroča poplave v Tuniziji in Libiji, pomika pa se proti Evropi. Ob prečkanju morja navadno dobi še nekaj tropskih značilnosti, kot je recimo viharni veter.

Nevihta se bo počasi pomikala čez Kreto in Grčijo, nato pa pridobila hitrost in v nedeljo dosegla zahodno Turčijo. Grčija in Turčija bosta zaradi tega deležni velike količine dežja in močnega vetra. Na portalu Severe Weather Europe pa opozarjajo, da je na nekaterih območjih pričakovati močan veter in poplave, ki bi lahko zahtevale smrtne žrtve.

V Grčiji neurje sicer divja že od srede. Precejšnje težave je povzročilo v trajektnem prometu v Egejskem in Jonskem morju.

Nevihta nad jugovzhodno Evropo najverjetneje ne bo vztrajala dolgo, saj bo njegovo moč nekoliko zmanjšal zračni tok. To je dobro, saj je denimo orkan Florence ogromno škode povzročil ravno zaradi počasnega premikanja, še piše CNN.