Devetnajstletna Ljubljančanka in njena več kot deset let starejša tekmica sta pet tednov po neodločenem izidu v dvoboju v Zagrebu znova uprizorili borbo, ki je trajala vseh 10 rund. A Kozinova je proti večji in fizično močnejši nasprotnici tokrat nastopila bolj suvereno in nadzorovala borbo.

Bolj aktivno je nadzorovala poskuse napadov nasprotnice in izkoriščala prednost v hitrosti, tako da je Mehičanki onemogočala priložnosti za čiste napade, po drugi strani pa izkoriščala luknje v njeni obrambi za nabiranje točk.

Po treh četrtinah borbe je postalo jasno, da bo Hernandezova težko padla, a po prikazanem je bilo več ali manj jasno, da ima Kozinova lepo prednost v točkovanju. V zaključku je nato s taktičnim pristopom to prednost tudi zadržala. Sodniki so enotno z 91:99, 92:99 in 91:99 odločili v prid 19-letne Ljubljančanke. Ta je po 16 borbah še naprej neporažena, ima 15 zmag in omenjeni neodločen izid iz hrvaške prestolnice.

»Sem izredno zadovoljna. Ne vem, če sem se kdaj tako dobro borila in tako suvereno taktično oddelala borbo. To je zgodovinska zmaga, ki bi jo posvetila svojemu trenerju Rudolfu Pavlinu, ki že osem let dela z mano. Hvala pa tudi vsej ekipi in vsem navijačem, ki so me prišli podpirati,« je v prvi izjavi dejala slovenska boksarka.

Z nocojšnjo zmago je Kozinova postala svetovna prvakinja v dveh različnih težnostnih kategorijah, saj je že lani jeseni osvojila naslove po verzijah WBA in Wiba v srednji kategoriji.