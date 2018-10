Za nedeljsko barkovljanko v Tržaškem zalivu je trenutno prijavljenih 2612 jadrnic, številka pa lahko do jutri zjutraj, ko izteče rok, še naraste. Za najbolj množično jadralsko regato na svetu organizatorji v nedeljo pričakujejo rekordno udeležbo, tako po absolutnem številu jadrnic kot slovenskih udeležencih. Svetovni rekord je iz lanskega leta, ko se je regate udeležila 2101 jadrnica, slovenski rekord pa je iz začetka tega tisočletja, ko je bilo na startu dobrih 200 slovenskih posadk.

Približno osem milj dolga regata Iz Slovenije na Barkovljanko se je začela v Portorožu in končala v Trstu. Med podeljevalci nagrad je bila tudi najuspešnejša slovenska alpska smučarka v zgodovini Tina Maze, še večjo vlogo pa je imel Vasilij Žbogar, s tremi olimpijskimi odličji najuspešnejši slovenski jadralec doslej.

Regato je namreč ustanovil in začel pripravljati z bratom Juretom pred petimi leti. "Namesto, da bi vsak izmed slovenskih udeležencev jadral sam do Trsta, smo se odločili, da naredimo regato do Trsta in pot opravimo tako skupaj in še zabavneje. Pred petimi leti sva šla sama na start in organizirala celotno regato," je povedal Žbogar.

"Tudi slovensko obarvana jadralna sobota je v petih letih na vse višji ravni, dobili smo tudi novega sponzorja, s Kampinskim smo lahko naredili še večje korake naprej. Vsi so zadovoljni, tudi zato, ker se dogodek povezuje Barcolano. To je cilj, da se povezuje različne države in narode. Danes smo imeli tudi srečo, da je bilo vreme zelo ugodno in da je bila zato regata še lepša, zmagala pa je prenovljena črnogorska jadrnica," je pojasnil Vasilij Žbogar.

V nedeljo bo imel pomembno nalogo tudi med jubilejno barkovljanko, potem pa ga čaka spet delo v športu, ki mu je najbolj blizu, "Še vedno sodelujem z irsko jadralno zvezo pri koordinaciji olimpijskih razredov in sem delno tudi trener, sam pa še vedno jadram v neolimpijskih razredih. Novembra bo znano, kateri razredi bodo olimpijski za igre leta 2024 v Parizu. Če bo še kašen razred na voljo za starejše, bom ostal v olimpijskem razredu, sicer pa bom jadral v neolimpijskih," je napovedal Žbogar.