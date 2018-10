Ob Jasminu Kurtiću, Timu Matavžu, Kevinu Kamplu, Janu Oblaku in Benjaminu Verbiču, ki so bili odpisani že pred dnevi, v začetni postavi Slovenije zaradi težav z mišico ni bilo niti Petra Stojanovića. Selektor Kavčić je bil tako primoran na igrišče poslati neizkušeno zasedbo, v kateri se je z največ nastopi lahko pohvalil Rene Krhin. Slednji je pričakovano dobil prednost pred 19-letnim novincem in članom moskovskega CSKA Jako Bijolom.

Na tekmi, v kateri so bili v vlogi favorita za zmago Norvežani, na prvo priložnost ni bilo treba čakati dolgo. Pred kazenskim prostorom Slovenije je bilo prvič vroče že po vsega treh minutah igre, ko je po napaki Lea Štulca do strela prišel Tarik Elyounoussi. Vid Belec je žogo izbil, a le do roba kazenskega prostora, kjer sta z glavama nato močno trčila Luka Krajnc in Markus Henriksen. Huje jo je skupil slovenski branilec, ki je moral zapustiti igrišče , namesto njega pa je v igro vstopil Nemanja Mitrović.