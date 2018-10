Ker si je slovenska nogometna reprezentanca na septembrski uverturi lige narodov z nenadejanima porazoma proti Bolgariji in Cipru zakuhala debelo ničlo, bo izgubljene točke iskala na najzahtevnejšem jesenskem gostovanju v Oslu. Selektorju Tomažu Kavčiču so se v neprijetnem obdobju nakopičile dodatne težave s poškodovanimi igralci, zato bo na igrišče stadiona Ullevaal proti favorizirani Norveški poslal močno oslabljeno enajsterico, ki se v tako neizkušeni zasedbi še nikdar ni predstavila javnosti.

Tekma bo med drugim pokazala, kaj se je reprezentanca naučila od zadnjega poraza na Cipru, ki je zamajal stolček selektorja Tomaža Kavčiča. V Oslu se bo spopadel z najmikavnejšim izzivom, potem ko je decembra lani prevzel vodenje izbrane vrste, s katero je na dosedanjih petih tekmah slavil le na prijateljski tekmi v Črni gori in se podpisal pod najslabši start med vsemi dosedanjimi slovenskimi selektorji. Izkupiček z vročega gostovanja na Norveškem bo odvisen tudi od Kavčičeve dnevne forme, saj bo v udarni postavi veliko tvegal z nogometaši, ki v klubih ne dobivajo priložnosti. Pod drobnogledom bo vratar Vid Belec, ki je ob odsotnosti muhastega Jana Oblaka branil na vseh petih reprezentančnih tekmah v tem koledarskem letu in vsaj na treh deloval nezanesljivo, zelo malo pa v italijanskem in ruskem prvenstvu igrata tudi štoperja Luka Krajnc in Miha Mevlja.

Slovenija na evropskem severu ne bo igrala le za prve točke v ligi narodov, ampak tudi za ugled reprezentance, ki je v zadnjih letih prevečkrat razočarala tako z anemično igro kot mlačnim pristopom. Izbrana vrsta je brez zmage na uradni tekmi s tekmovalnim nabojem že vse od lanskega septembra, ko je pod vodstvom Srečka Katanca v Stožicah ugnala Litvo s 4:0. Za prekinitev negativnega trenda bo zdesetkano slovensko moštvo moralo pokazati zbrano in agresivno predstavo, saj se Norvežani na domačem igrišču obnašajo kot pravi Vikingi. Prepoznavni so po ostri in čvrsti igri, čemur je slovenska reprezentanca podredila vseh pet treningov v tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju. Selektor Kavčič je igralce pohvalil za zavzeto delo, vendar bo šele tekma razkrila, ali bo na Norveškem videl neustrašne bojevnike, ki se bodo v vsakem trenutku pripravljeni stepsti za žogo.

Krhin: Morali se bomo stepsti

»Dovolj je bilo govorjenja. Zdaj moramo besede prenesti na igrišče in pokazati, česa smo sposobni. Trenirali smo zelo dobro in se pripravljali na ostro norveško igro. Tekmeca spoštujemo, a se ga ne bojimo,« je odločen vezist Rene Krhin, ki bo z 38 nastopi za člansko selekcijo drugi najizkušenejši slovenski reprezentant. Več nastopov ima le kapetan Bojan Jokić, medtem ko bo Josip Iličić na priložnost čakal s klopi, saj po zoprni bakterijski okužbi še ni pripravljen za najhujše napore. »V Oslu se bomo morali stepsti. To je osnova. Analizirali smo prejšnje tekme in spoznali, kaj smo delali narobe. Morali bomo biti čvrsti in kompaktni po vsem igrišču. Tekmecu ne bomo smeli puščati odprtega prostora med igralnimi položaji, pozorni bomo tudi na druge žoge,« je teorijo razložil Krhin, ki je prepričan, da ima Slovenija dovolj možnosti za presenečenje tudi brez poškodovanih adutov.

Težave pa imajo tudi Norvežani, ki so v drugem krogu lige narodov doživeli grenak poraz v Sofiji in prekinili niz petih zmag zapovrstjo. Čeprav so pred mesecem dni nadigrali Bolgarijo in si pripravili vsaj štiri zrele priložnosti za zadetek, so se v domovino vrnili z rdečim kartonom centralnega branilca Havarda Nordtveita in brez točk. Priznani sedemdesetletni švedski strokovnjak Lars Lagerbäck, ki je ob ustoličenju na norveško klop pred poldrugim letom napovedal boljše čase za reprezentančni nogomet v tej skandinavski deželi, se pred preizkusom s Slovenijo tako kot Kavčič sooča s kopico poškodovanih igralcev. Največ preglavic ima v obrambnih vrstah, zato na negotovost pred današnjim obračunom opozarjajo tudi norveški mediji. »Ne skrbijo me poškodbe. Igralci, ki so do sedaj dobili manj priložnosti, bodo le še bolj motivirani. Proti Sloveniji bodo igrali najboljši igralci, ki jih imamo na voljo,« ostaja miren Lars Lagerbäck.