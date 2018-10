Je tudi »ljubitelj trte in nadobudni čebelar«, predvsem pa »Prlek po duši«. Ob tem je pojasnil, da se bo med drugim zavzemal za ustanovitev občinskega fonda za najšibkejše občane, zagotovitev več prostora za mlade, hkrati pa tudi za več možnosti za starejšo generacijo, ustanovitev mladinskega centra v mestu, sklenitev obroča turističnih ponudnikov v občini in strateško prenovo turistične ponudbe v Ljutomeru, reorganizacijo in revitalizacijo občinske uprave, vnovično vzpostavitev javnih zavodov za šport in turizem ter krepitev vloge domačih podjetij in gospodarskih družb pri upravljanju občinske infrastrukture.

»Ljutomer se mora dvigniti iz povprečja, Ljutomer ne sme pasti še nižje, v podpovprečje,« je prepričan Karba, ki pravi, da se je sodelovanje z ljutomersko SD razvilo iz skupnega prepričanja, da verjamejo »v preboj, ker znamo poprijeti za delo in ker vemo, da je za to zadnji čas«.

Ob Karbi sta za zdaj sicer znana še dva kandidata, ki se bosta v Ljutomeru potegovala za mesto župana. Prvi je svojo kandidaturo uradno najavil Andrej Vršič, ki je kandidat stranke SMC, predvidoma v torek pa naj bi se po poročanju lokalnih medijev kot kandidat za župana uradno predstavil tudi Gregor Žižek, kandidat NSi s podporo SDS.